La Selección Mexicana ingresa en su etapa final de preparación con vistas al Mundial de Qatar 2022. Este sábado, en Dallas, el Tri se medirá ante Nigeria, antes de lo que serán otros dos amistosos: frente a Uruguay y Ecuador. Más tarde, será el turno de dar inicio a una nueva participación en la Concacaf Nations League, con los duelos ante Surinam y Jamaica.

+ VER EN VIVO AQUÍ: MÉXICO VS. NIGERIA

Gerardo Martino ya tiene en mente cuál será el 11 inicial que saldrá a la cancha para enfrentar a Nigeria, pero en la conferencia de prensa previa al encuentro, el seleccionador argentino habló sobre varias cuestiones. Así como se refirió a la reunión con Chicharito Hernández, el Tata también se refirió a la situación del juvenil Marcelo Flores, por primera vez convocado en el marco de una Fecha FIFA.

“Yo siempre soy más cauto con un chico tan joven. Está bien, aprende a ser un futbolista de Selección, entrena con compañeros que tienen mucha experiencia, que tienen un gran recorrido y que lo van aconsejando. Se va integrando y yo lo veo como que va aprendiendo a ser jugador de Selección”, analizó Martino sobre el joven Marcelo Flores.

Consultado sobre su presencia en Qatar 2022, Martino puso paños fríos y dejó en claro que dependerá de los próximos meses: “El camino para Marcelo es mucho más largo y no termina en noviembre de este año. Cualquiera estaría deseoso de que empiece la temporada de la Premier y sea un titular indiscutido, y que nosotros lo tomemos en cuenta, pero en realidad lo que me parece es que muchas veces se busca un nombre para armar alguna historia y con Marcelo no hay ninguna historia, simplemente tiene que crecer”.

Viene de elegir México

El futbolista del Arsenal había sido convocado al Tri, pero para amistosos disputados fuera de Fecha FIFA, por lo que no coincidió con los habituales referentes del equipo. Tras un largo tiempo de rumores e incertidumbre, Marcelo Flores anunció que defendería la camiseta de la Selección Mexicana y no la de Canadá. Desde entonces, esta es su primera convocatoria.