Todo parece indicar que estamos llegando al fin de la gran novela que gira alrededor de Marcelo Flores. El mediapunta de 18 años que se desempeña para el Arsenal de la Premier League y apunta a ser una joya en el futbol europeo ha generado muchísima incógnita en cuanto a su futuro, ya que cuenta con la posibilidad de elegir entre tres Selecciones Nacionales Canadá, México e Inglaterra.

El joven que enamora con su calidad y potencial supo hablar bien de cada uno de estos países, y hasta aseguró que representaría al que le dé la oportunidad de disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, sin tener la certeza de saber si dará el presente en el torneo internacional más importante del planeta, ya tomó una decisión y la compartió en sus redes sociales.

El 10 escribió una extensa carta, en la que por fin confirmó que vestirá los colores de la Selección Mexicana a lo largo de su carrera. "Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre quise regresar a los campamentos del Tri. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidada a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aún cuando nuestro "hogar" esté a miles de kilómetros de distancia", comenzó explicando.

Más adelante detalló: "La FMF me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha resptado mi libertad de decisión. Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas, pero al menos he podido llegar a la siguiente conclusión: ser diferente no me hace menos mexicano".

De esta manera, Marcelo Flores está totalmente entregado a vestir la playera de la Selección Mexicana siempre y cuando Gerardo Martino lo disponga. El crack del Arsenal tiene la clara intención de trascender en Europa y en el Tri, por lo que el Tata no debería desperdiciar su hambre de gloria y talento por su corta edad (llegaría a Qatar con 19 años). El jugador ya hizo lo suyo.