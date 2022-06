Tras una victoria ante Nigeria que generó confianza en el equipo, la Selección de México recibió un duro revés perdiendo 3-0 ante Uruguay y no pudo revertir esa imagen en el último amistoso disputado este domingo ante Ecuador, que terminó con empate sin goles. Con la Nations League por delante, competición para la que 16 de los mejores futbolistas del plantel fueron dados de baja, la relación del Tri con los aficionados continúa siendo tensa.

Guillermo Ochoa, uno de los puntos altos en el duelo ante los ecuaterianos, apuntó en rueda de prensa a poder fortalecer ese vínculo que considera clave para llegar con un plus de energía y motivación al Mundial de Qatar. "No es cuestión de decirle algo a la gente. Lo que buscamos es hablar dentro de la cancha", comenzó diciendo el portero del América.

Y agregó: "Cuando llegue la hora de la verdad, en los partidos oficiales, esperamos contagiarlos y sumarlos a lo que venimos haciendo. Que no hayamos ganado el partido de hoy, o el pasado, no significa demasiado. Como no hubiera significado ganar los tres amistosos que te vaya a ir bien en el Mundial".

Memo Ochoa aseguró que en el interior del grupo se vive con tranquilidad la previa del Mundial pese a los dos últimos resultados. "Se sabe el rumbo, se sabe la planificación que tenemos, el por qué de los juegos y de quién y cómo lo jugamos", señaló.

Hubo autocrítica de Memo Ochoa tras la ventana de amistosos

Más allá de haber señalado que los partidos de preparación no son más que eso, Guillermo Ochoa dijo que en el grupo sí hay autocrítica por lo hecho. "Somos los primeros en querer mejorar. Siempre lo analizamos, lo platicamos, lo vemos en video. Hoy creo que el equipo mostró una mejor cara y no fue sencillo, porque el rival también juega", señaló en rueda de prensa.