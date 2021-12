Pese a que salió por la puerta de atrás después de sostener un polémico pleito con el controversial comentarista Christian Martinoli, el actual entrenador de Tigres, Miguel Herrera, se quedó con ganas de tener un proceso más largo con la Selección Mexicana, por lo que no dudó asegurar que está listo para volver.

"Si volvería a la selección mexicana, siempre estaré listo para la selección, es un lugar donde nunca diré que no, estoy muy contento en Tigres espero estar muchos años en Tigres, pero si en algún momento hay requerimiento de regresar nunca le diría que no", aseguró el estratega para Telemundo.

Ante esto, el polémico Miguel también envió un dardo a los directivos del Tri, pues señala que el equipo azteca debe ser dirigido por un mexicano: "Para la selección, yo digo que si tiene que ser mexicano el técnico, pero tampoco es que sea por pertenencia, es por capacidad y creo que los mexicanos conocemos lo que nos pueda dar cada mexicano y por eso es que yo pensaría que un mexicano tendría que estar dirigiendo la selección".

Herrera también habló sobre la falta de congruencia sobre las exigencias hacia los estrategas mexicanos contra el sistema que maneja la Liga MX: "No sé porque en la Liga MX hay más extranjeros, la decisión de los directivos me parece que es no contratar mexicanos, no tiene confianza en los mexicanos y yo creo que tendríamos que prepararnos más los mexicanos para que esa confianza regrese porque nuestra liga la conocemos nosotros, entonces no es muy congruente que pidamos técnicos en la selección mexicana si no hay técnicos en la liga".