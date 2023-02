El técnico mexicano sigue mostrando su molestia por no ser designado con el Tri.

Desde hace algunos días, Diego Cocca fue nombrado como el nuevo entrenador de la Selección mexicana, surgiendo cualquier cantidad de reacciones. Algunos están contentos con su nombramiento, y otros no terminan por ser convencidos.

Uno de los que estuvo en la competencia para ser designado fue Miguel Herrera, que incluso ya manifestó públicamente que quedó dolido por no haber sido elegido como el máximo responsable del Tricolor.

Debido a no quedarse con la Selección, el Piojo terminó contrátandose por Xolos, por lo cual ya tiene trabajo y si realiza una buena gestión, próximamente podría volver a ser tomado en cuenta por el equipo azteca.

Hace algunos días, Herrera dejó elogios para la filosofía de Diego Cocca. Esta ocasión, lanzó una crítica que podría no gustar a muchos, pues involucró un aspecto nacionalista para medir las condiciones de un colega.

“La elección la decidieron ellos, creo que cualquiera pudo haber sido un buen técnico, sigo insistiendo, para mí un mexicano hubiera sido mejor, pero eso no quiere decir que los nombres de extranjeros no sean buenos. No pega en el orgullo, nosotros seguiremos trabajando para seguir estando ahí, haber estado en esa baraja de técnicos es agradecer”, aseguró en su arribo al aeropuerto antes de enfrentar a Chivas.