Después de más de tres años sin haber sido convocado a la selección mexicana por el argentino Gerardo el Tata Martino, Javier el Chicharito Hernández, delantero de Los Angeles Galaxy de la MLS, se perfila para volver a ser incluido próximamente a las convocatorias del Tri.

Claro está que para que suceda el regreso de Javier Chicharito Hernández, la Federación Mexicana de Futbol aún debe definir al nuevo director técnico de la selección mexicana de entre un grupo de prospectos entre los que se mencionan Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Guillermo Almada, Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez, entre otros.

De cara a la definición del nuevo director técnico de la selección mexicana, está la disyuntiva sobre si elegir un entrenador nacional o uno extranjero. Al respecto, Javier Chicharito Hernández comentó: "Yo soy extranjero, llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me den la oportunidad de un trabajo. Claro que estoy en pro de la gente mexicana y de la gente talentosa, pero aquí lo que más nos conviene es una persona que llegue y que pueda sumar sea de la nacionalidad que sea. Yo uso esto también de ejemplo, en 2006 nos encantó el proceso y era un entrenador argentino, 2014 era un entrenador mexicano y nos encantó todo lo que pasó en el Mundial, basta de estas novelas hay que unirnos, sea mexicano o no".

Javier Chicharito Hernández también habló del fracaso de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 al quedar eliminada en la Fase de Grupos: "No es el nivel de México puedes preguntar a cualquier equipo del Mundo y nadie va a estar contento con ser eliminado en la fase de grupos siempre quieres ver a tu equipo lo más alto posible en ese tipo de competencias y desafortunadamente no se dio".

Chicharito Hernández y la MLS 2023

En 2023 Javier Chicharito Hernández comenzará su cuarta temporada en la MLS con el Galaxy de Los Ángeles, por ahora no ha podido ser campeón. Respecto a sus expectativas comentó: "Ser campeones, perdón por no conseguirlo en los últimos dos años, pero sigo trabajando para ser el mejor día a día y esperamos que como organización podamos seguir construyendo esa química y que los resultados vengan y se pueda agregar otra estrella al escudo". Respecto al inicio ante el campeón Los Angeles FC (LAFC) de Carlos Vela, Chicharito apuntó: "Lo que más busco es ganar, obtener puntos y la atmósfera que se da en ese juego, por eso la MLS puso el partido en el Rose Bowl, porque nos enfrentamos mucho por cómo es el calendario y esperamos que podamos estar enfrente de 90,000 personas en un estadio tan histórico y espero que podamos llevarnos los tres puntos en ese juego".