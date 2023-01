Con el fracaso de la selección mexicana con la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 cada vez más lejano, el director técnico Gerardo Martino ha reaparecido públicamente para hablar de su experiencia en el futbol de México donde hubo un aspecto que no le gustó.

El Tata Martino no descubrió el hilo negro, pero durante tres años le tocó afrontar y tratar de balancear sus responsabilidades como director técnico de la selección mexicana en el ámbito netamente deportivo con la gran prioridad que tienen los directivos que es el tema comercial.

En una entrevista con el programa Deporte Total en Paraguay, Gerardo Martino comentó que "en México, que se nota demasiado el negocio, yo decía lo mismo: no estoy en contra del negocio, porque del negocio cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del futbol no podríamos subsistir".

Apegado a su vocación de trabajo en el futbol a nivel de cancha, Gerardo Martino defendió su postura y le dio una recomendación a los dirigentes. "A mí me gusta algo más equitativo, que yo tenga la capacidad siendo una persona que lo único que me interesa es el futbol, la capacidad de aceptar el negocio que desconozco y no sé para dónde va, pero entiendo que se necesita para que siga creciendo, pero con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo de divisiones menores". El Tata Martino también hizo una advertencia: "Que el futbol también tenga un plan, no sea solamente para lucrar, ganar dinero, que el negocio florezca. Que no dejen morir la parte del futbol que un día se va a morir el negocio".

Tata Martino recordó la eliminación del Tri en Qatar 2022

Días después de que se mencionaran las actitudes negativas de Hirving Lozano con la selección mexicana en la época del Tata Martino, el entrenador argentino asumió la eliminación de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022. Sobre el enfrentamiento decisivo contra Arabia Saudita recordó: "Cuando uno llega al tercer partido, que tiene que ganar y apretado con el tema de los goles, la diferencia de goles, las amarillas, porque en el momento en que nosotros íbamos 2-0 y Argentina también con Polonia, nos quedábamos fuera de la Copa del Mundo por la acumulación de amarillas respecto a Polonia. Ahí se hizo un poco difícil".