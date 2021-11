En 2010, la carrera de Oswaldo Sánchez como portero de la selección mexicana prácticamente ya se había terminado. Su último año de convocatorias habituales fue en 2009 y en 2011, el 11 de octubre, ya nada más jugó un último partido en el arco del Tricolor ante Brasil en el estadio Corona, a manera de despedida.

Entre 2005 y 2009, Oswaldo Sánchez y Francisco Guillermo Ochoa fueron compañeros habituales en las convocatorias a la selección mexicana, incluso fueron llamados para la Copa del Mundo Alemania 2006. “Éramos buenos amigos, nos llevábamos bien, éramos compañeros de trabajo", comentó Sánchez Ibarra.

Oswaldo Sánchez habla de esa relación con Francisco Guillermo Ochoa en tiempo pasado y es que en 2010 la amistad que los unía se terminó por un malentendido. Esta es la historia. El 17 de marzo de ese año, la selección mexicana jugó un partido amistoso contra Corea del Norte en el estadio Corona.

Así acabó la amistad de Oswaldo Sánchez y Guillermo Ochoa

En un palco, Oswaldo Sánchez vio el partido acompañado de otros futbolista como el también portero Miguel Becerra, el mediocampista Juan Pablo Rodríguez y el delantero Carlos Ochoa. Al minuto 56, Corea del Norte anotó un gol con un zurdazo desde fuera del área que venció a Guillermo Ochoa. Entonces -recuerda Oswaldo Sánchez- "me dicen: ¿a poco no te dan ganas de meterte? ¿Se equivoca o no?".

Oswaldo le respondió a sus acomapañantes: “le tiran de afuera, yo creo que se le movió" e hizo la simulación de saltar a la cancha desde el palco. “Yo no sabía que la cámara me estaba tomando", contó Oswaldo Sánchez par TUDN. Entonces en la transmisión comentaron que se estaba burlando de Ochoa.

Posteriormente, Oswaldo Sánchez buscó a Guillermo Ochoa para aclarar la situación, y le dijo “Memo, no tengo la necesidad de burlarme de ti, ni lo haría nunca porque fuimos compañeros de profesión", sin embargo no hubo entendimiento. "De alguna forma rompió la relación con Memo y yo porque tal vez él haya creído que yo me burlé, y no me puedo burlar de un compañero ni en ese momento ni ahora ni nunca", lamentó Sánchez Ibarra.