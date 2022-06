El próximo Premundial 2022 de la CONCACAF Femenil está prácticamente a la vuelta de la esquina y ante ello han surgido diversas incógnitas sobre la más reciente convocatoria de Mónica Vergara, pues de nueva cuenta no se incluyó a la atacante estrella de las Tuzas de Pachuca, Charlyn Corral, lo que desató de nuevo la polémica sobre las razones por las que la goleadora quedó fuera de la lista al igual que en la gestión de Leonardo Cuellar, y que no le ayudó a su permanencia con el Tri.

“Las que no vienen en la lista de 60 jugadoras no están contempladas para este proceso inmediato. Las razones son simples, no hay ningún veto ni conflicto, es todo lo contrario, son problemas divinos porque tenemos una generación extraordinaria. Cuando priorizas tu modelo de juego y lo que buscas en las cuatro fases, están convocadas las que considero que están en mejor momento, pero eso no quiere decir que en un futuro no vengan”, declaró la entrenadora en conferencia de prensa previa al Premundial.

Corral ha tenido una carrera prolífica, pues en su etapa como jugadora del Atlético de Madrid, se convirtió en la primera mexicana en ganar un premio Pichichi como máxima anotadora, y ahora se ubicó como la subcampeona de goleo del Clausura 2022 en la Liga MX, pero al parecer eso no le alcanzó para ser convocada por Mónica Vergara.

Vergara recalcó que no hay vetos ni conflictos con la jugadora, sino que se trató de una decisión “difícil” pero provocada por la gran variedad de delanteras de calidad que hay en la actualidad: “De manera personal, me da mucho gusto que después de años complicados que ha tenido Charlyn, por fin la vemos regresar a este nivel. Ella y muchas jugadoras se están enfrentando a otra época y otro momento de su vida, se enfrentan con la competencia, con jugadoras que no solo tienen meses siendo muy constantes, sino los cinco años de la Liga MX (Femenil) compitiendo por el goleo”.

Por último, la entrenadora del Tri Femenil enfatizó en que no se fija en el pasado de nadie: “No hay ningún tema de conflicto, con honestidad lo digo, es simplemente porque la competencia que están haciendo jugadoras que vienen con un trabajo de seis años es muy fuerte. Me hubiera gustado que la Liga MX Femenil se creara 10 años atrás para que muchas jugadoras pudieran estar en su mejor momento ahora. Son grandes ejemplos a seguir, la misma Charlyn, con una experiencia impresionante, solo que no puedo hablar del pasado, me tengo que enfocar en lo mejor del aquí y ahora”.