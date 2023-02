El proceso para elegir al entrenador de la Selección Mexicana culminó con la designación del argentino Diego Cocca, quien tras acelerar su salida de Tigres UANL, fue presentado este viernes de manera oficial. El anuncio despertó el clásico debate acerca de si el argentino era o no el indicado, mientras que Ricardo La Volpe no tardó en expresar su postura.

En diálogo con TUDN, quien fuera seleccionador del Tri habló sobre el nuevo entrenador: "A mí no me sorprende que hayan elegido a Cocca, si vamos a tomar todos los técnicos que escogieron en los últimos años, salvo cuando traen a los técnicos extranjeros de fuera, siempre fueron los entrenadores campeones, desde Meza, Chepo, yo, a Herrera, yo digo que eligen seguido a un técnico de moda, a eso le llamaría yo, al técnico que viene haciendo bien las cosas, yo creo que Almada quizás lo venía haciendo mejor, pero eligieron a Cocca”, expresó.

La Volpe desmenuzó el estilo de Diego Cocca, quien obtuvo un histórico bicampeonato con Atlas: “Es un técnico que se basa más en lo defensivo, en el equilibrio, utilizó y supo explotar a jugadores como Furch y Quiñones, los demás juegan para ellos, pelotazo largo, eso lo vimos todos los que estuvimos dentro del futbol. Hay técnicos que han sacado grandes resultados, no discuto eso, pero a muchos de esos técnicos les cuesta salir a proponer, a ganar”, detalló el "Bigotón".

Prefería a Guillermo Almada

El experimentado entrenador explicó los motivos por los que le hubiese gustado ver en el banquillo al estratega de los Tuzos y no a Cocca: “Para mí, Guillermo Almada es diferente a Cocca, un futbol más moderno, de proponer, con más dinámica, generar las triangulaciones, pero Cocca con los jugadores que tendrá puede demostrar otras cosas que quizás no pudo hacer en Atlas. Lamentablemente no pudimos verlo más tiempo con un gran equipo como es Tigres, con jugadores idóneos para jugar, proponer y ser protagonistas”, insistió La Volpe.