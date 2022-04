Los destellos que Marcelo Flores muestra desde hace ya un tiempo en la cantera del Arsenal, lo han transformado en uno de los jóvenes talentos más importantes de la Selección Mexicana, aunque su figura, incluso, despierta mayor interés que el de otros futbolistas de su generación. Sin embargo, todavía no es un hecho que el atacante vaya a elegir representar al Tri: también Canadá tiene un fuerte interés en contar con su presencia.

A pesar de su corta edad, de 18 años, para muchos Marcelo Flores puede ser la figura que encabeza el proyecto a futuro en la Selección Mexicana, donde ya mostró sus cualidades en la Sub-20. Sin embargo, el propio canterano del Arsenal asegura que aún no tiene una decisión tomada respecto a su futuro, y al parecer, mucho dependerá del interés que demuestren ambos países.

Marcelo Flores hizo su debut con México en el pasado amistoso ante Chile, disputado sobre finales del año pasado. Aún así, el futbolista no parece del todo seguro de querer representar al Tri, aunque habló sobre su deseo de estar en Qatar 2022 y le mandó un aviso a Gerardo Martino: “También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman para el Mundial, creo que sí, ahí es donde quiero estar”, expresó el joven atacante.

Asimismo, el joven de 18 años hizo referencia a la libertad que le da su padre respecto a la difícil respuesta que deberá dar llegado el momento: “No me dice mucho para decidir dónde quiero. Ahorita no sé, y me estoy preparando para cuando tenga que tomar mi decisión”, soltó Marcelo Flores en diálogo con TUDN. El juvenil del Arsenal fue convocado para disputar el amistoso frente a Guatemala en suelo estadounidense.

El sueño de representar a México

Pese a la condición que a priori pareció poner Marcelo Flores para representar al Tri, también dejó en claro que su familia también influye en sus deseos: “Mi padre es mexicano, todo del lado de mi padre son mexicanos. Son muy apasionados por el futbol. Me pasaron ese amor desde chico y creo que lo me hizo jugar por México es por ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, explicó.