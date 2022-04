El sorteo de los grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 determinó que México se encuentra en el Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. En los últimos días se divulgó un video viral del 'Dibu' Martínez, arquero de la Albiceleste, en el que festeja por enfrentar a la Tri en la primera fase. Es por ese motivo que el Turco Mohamed, ex director técnico de equipos de la Liga MX como Tijuana, Monterrey y América, dialogó con la prensa y explicó por qué considera que el conjunto del Tata Martino no será un rival fácil de vencer.

+Fixture de México para el Mundial de Qatar 2022: Rivales y partidos

"Creo que se toma a México como un rival de bastante cuidado. Ahora, lo que por ahí se habla en la opinión o en los programas es que había europeos más fuertes y con más historia. Además, es una selección que en las últimas diez Copas del Mundo pasó de ronda, ese es un antecedente muy valioso", advirtió el argentino en diálogo con Fox Sports MX. Y agregó: "Cuando se iba a hacer el sorteo los brasileños me decían 'ojalá que no nos toque México, porque siempre nos complica'".

+Álbum Panini del Mundial de Qatar 2022: ¿Cuándo saldrá a la venta en México el nuevo coleccionable?

Además, se refirió sobre la posibilidad de dirigir al Tri a futuro: "Siempre que termina un Mundial, está en mi cabeza alguna selección importante, y México seduce a cualquiera, siempre y cuando el lugar esté vacante. Esperemos que el Tata Martino pueda hacer un gran Mundial, creo que es una silla muy complicada. El que ocupa ese puesto debe estar muy preparado de la cabeza para poder separar las críticas y halagos y así centrarse en el trabajo".

¿Cuántas veces se enfrentaron México y Argentina en un Mundial?

En la historia de la Copa del Mundo, México y Argentina se enfrentaron en tres oportunidades, donde siempre se impuso el conjunto de Sudamérica: en Uruguay 1930 el Tri recibió una goleada por 6-3 y tanto en Alemania 2006 como Sudáfrica 2010 se enfrentaron en octavos de final y los resultados fueron de dos a uno y tres a uno respectivamente.

+México cayó ante Argentina en el Mundial 2010