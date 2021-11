Al parecer a Estados Unidos le comienzan a salir las cosas como esperaban, pues no sólo le propinaron una dolorosa derrota a México en las Eliminatorias de la CONCACAF de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, también le quitaron la oportunidad de tener un delantero más entre sus filas que tiene un futuro prometedor.

Se trata nada más y nada menos que de Ricardo Pepi, quien decidió portar el jersey de la Selección de Estados Unidos en vez de la Selección Mexicana, pero esto habría sido por la falta de interés que mostró el Tri en el jugador del FC Dallas de la MLS, así lo reveló su padre, Daniel Pepi para TUDN.

"México no se acercó lo suficiente. No puedo decir que no intentaron, porque sí estuvo en una sub 16, pero las cosas se dieron por diferentes caminos y no vimos mucho de México", comentó Daniel Pepi, quien se declaró aficionado fiel del conjunto mexicano, pero ante la decisión de su hijo cambió de bando.

Y es que para el progenitor del futbolista esta situación resultó dolorosa: "Estoy acostumbrado a apoyar a México, pero ahora se me volteó la moneda. Siento nostalgia, pero estoy con todas las ganas de que gane Estados Unidos. No creo que México lamente esta decisión, esperemos que no. Sabemos que hay mucho talento de México, están Raúl, Funes Mori y muchos chavos".