Durante distintas etapas de su carrera, Hiram Mier ha sido contemplado por la Selección mexicana, disputando más de 30 partidos entre todas las categorías de las que ha llegado a formar parte. Sin embargo, no aparece en el radar de Tata Martino desde el 2020.

En ese año, el futbolista de 32 años fue contemplado a una convocatoria para un microciclo. Sin embargo, priorizó su recuperación física y nunca volvió a ser nominado, pareciendo otro de los vetos que tanto han existido en esta gestión.

El futbolista de Chivas dio su versión sobre este hecho, afirmando que nunca se negó a acudir al Tricolor: "He tratado de hablar poco , no me gusta hablarlo, en su momento no fue como que le dije no a la selección y yo ya estaba con un tratamiento en la rodilla, las Fechas FIFA yo las aprovechaba para descansar, les dije que tenía este tratamiento y ellos lo tomaron como que yo no quería ir".

En el mismo tenor, asegura que vive un buen momento de forma, enfocándose en el Guadalajara antes que en un regreso: "A mis 32 años me siento muy bien, estoy pensando ahora en Chivas y conseguir mis objetivos en el club”, dijo el nacido en Monterrey.

MARTINO SÍ VOLTEA A CHIVAS

En la convocatoria para medirse a Guatemala, Martino contempló para la defensa central a Luis Olivas, además de Roberto Alvarado. Fernando Beltrán estaba en la lista, pero no participará por una lesión en la rodilla.