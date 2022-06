El capitán del Atlas señaló que no quita el dedo del renglón y espera ser llamado con el conjunto azteca, además de que no se explica el por qué no hay jugadores rojinegros.

Tras ser Bicampeón con Atlas, el capitán de los rojinegros, Aldo Rocha, no quita el dedo del renglón y sigue alzando la mano para que Gerardo “Tata” Martino lo tome en cuenta con la Selección Mexicana sin importar su edad, pues no comprende como no hay futbolistas rojinegros en el conjunto tricolor después de llevarse dos veces el título del campeonato local, pero eso no evita con que siga soñando en ser llamado a la escuadra azteca.

“Estadísticamente el equipo ha sido bueno; tiene una combinación de extranjeros con mexicanos, no solo de extranjeros. El 'Hueso' Reyes ha tenido diferentes funciones dentro del esquema de Diego Cocca, lo ha hecho de buena manera. Diego Barbosa antes de lesionarse venía en un crecimiento muy alto; los mismos jóvenes como Jeremy Márquez, quien ha tenido un torneo muy bueno; Jairo Torres, quien se fue. Si se hace un recuento, ves que el equipo tiene material para poder tomar de ello, las estadísticas no mienten, el buen futbol no miente y esto es también de momentos y el Atlas vive su momento”, señaló Rocha a ESPN.

Para Aldo es inexplicable que Martino y compañía no tengan en su esquema a gente valiosa del conjunto de los Zorros: “Por algo no nos llaman. Debemos seguir mejorando; yo también ese mensaje le doy a mis compañeros; les digo que hay que seguir trabajando. Se dé o no, el día de mañana puedes decir: ‘yo di todo y mi futbol me alcanzó para esto o no me alcanzó'”, apuntó el futbolista mexicano.

Acerca de si seguirá pujando para estar en el Tri, Rocha señaló: “Siempre voy a estar ilusionado; mientras sea un jugador activo, así tenga 38 años o 40 años y no he ido a la Selección, seguiré soñando en poder ser llamado. Es complicado, por lo que se ha visto, pero sigo con la fe intacta para poder aportar algo; quiero darme cuenta si puedo aportar o no puedo aportar. Voy a seguir soñando para poder estar en la Selección; seguiré mejorando mi fútbol porque en el futbol nunca dejas de aprender ni de crecer”.

Y acerca de su futuro con Atlas, Aldo fue más que claro al respecto: “En realidad estoy muy contento en el club; los momentos que hemos vivido te marcan como futbolista”, por lo que quiere seguir vistiendo los colores y pronto alargar el compromiso. “Tengo imágenes en mi mente las cuales las quisiera hasta dibujar porque me marcaron. Recuerdo la final ante León y fue algo impresionante, de la final contra Pachuca fue algo impresionante, y las dos fueron muy distintas; pero todo lo llevo en el corazón. Quiero el día de mañana poder contárselos a mis hijos, a mis nietos”.