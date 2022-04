El Mundial de Qatar 2022 ya comenzó a jugarse. Luego del sorteo realizado por la FIFA el último viernes, las Selecciones conocieron su camino hacia la gloria. Uno de los Grupos más interesantes es el C, sin duda, en donde se encuentran Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. La Albiceleste llega como gran candidata a hacerse con el título, por lo que todo parece indicar que el Tri y el conjunto europeo se disputarán el segundo lugar.

El equipo que dirige tácticamente Lionel Scaloni y que cuenta con enormes figuras mundiales como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, entre otras, acumula 31 partidos invicto, se paseó por las Eliminatorias y se consagró Campeón de la Copa América en Brasil y ante su acérrimo rival. Esto provoca que sus jugadores estén muy confiados con hacer un buen papel en el torneo internacional y que Emiliano Martínez haya subestimado a México tildándolo de "fácil".

El video que se viralizó del Dibu generó muchísima polémica, y en el Tri no gustó para nada. César Montes, zaguero central de Rayados y que es un titular indiscutido de Gerardo Martino, se tomó su tiempo para ubicarlo en una plática que sostuvo con Canal 6. "De su parte una falta de respeto, pero a mí no me incumbe comentar sobre ello y hablarlo, sino demostrarlo en el mundial", apuntó con contundencia el Cachorro. Así es, México tragará saliva y le dará de su propia medicina en Qatar al arquero.

César Montes lanzó amenaza contra Lionel Messi y Lewandowski

Por si fuera poco, el Cachorro también advirtió a 2 de los mejores futbolistas del mundo. "Trabajaré para ello, dentro de la cancha somos once contra once, jugaremos al tú por tú, son jugadores muy respetables y como dices uno de los mejores del mundo (Messi) y el otro balón que tiene, balón que hace gol (Lewandowski). Así que muy respetable y muy admirable para ellos, pero dentro del campo o somos once contra once. Será un gran reto para mí, son jugadores que en los últimos años han sido nominados al balón de oro", mencionó el defensor.

El análsis del Grupo C de César Montes

Por otra parte, César Montes analizó el grupo que le tocó al Tri en Qatar: "En el Mundial ningún rival es fácil, todo es complicado, nos tocó Argentina, Polonia, Arabia Saudita. Será complicado, pero será un reto para mí enfrentar esos partidos. Seguramente el más difícil sea Arabia Saudita, nadie lo considera, pero en un Mundial no hay equipo fácil. Si en las eliminatorias no hay equipo fácil, en el mundial mucho menos".