Se está acercando el final de la primera mitad de la temporada en el futbol de Europa, por lo que ya es tiempo de conocer a aquellos que más se han destacado a lo largo y ancho del planeta en la campaña pasada. En ese contexto, este lunes 9 de diciembre se conoció el FIFPRO 11 WORLD, que pone en un mismo equipo al equipo conformado por los mejores del mundo, pero el Dibu Martínez quedó afuera y generó polémica.

ver también ¿Por qué Pachuca puede sumar tres títulos internacionales en una semana?

El Dibu Martínez fuera del 11 del año

El portero de la selección argentina, dominante con su país y campeón de la Copa América, recibió goles de todos lados con el Aston Villa, pero llegó hasta las semifinales de la Conference League. Es decir, tuvo un año muy irregular que, aún así, le permitió meterse en la terna de guardametas que completaron Ederson y Manuel Neuer. Finalmente, quien se terminó imponiendo en la elección fue el brasileño y el defensor del arco del Manchester City ganó la posición en el XI.

Publicidad

Publicidad

Aunque Emiliano terminó séptimo en la votación general que protagonizaron 28322 futbolistas de 70 países diferentes, fue superado por Ederson, por lo que no le alcanzó con su buena posición. Los jugadores eligen a sus colegas por lo hecho en el período de tiempo que va desde el 21 de agosto de 2023 hasta el 14 de julio del presente 2024 con players que hayan jugado un mínimo de 30 partidos en ese lapso de tiempo.

Dibu Martínez, pieza clave en Aston Villa y de la selección argentina, fue superado por Ederson Moraes como mejor arquero del mundo. (GETTY IMAGES)

El otro que tampoco estuvo fue Lionel Messi. El argentino quedó fuera del equipo ideal luego de 17 años. La última vez en la que no había sido seleccionado data de 2006 y en ese entonces no quedó fuera por nivel, sino que apenas era un joven dando sus primeros pasos y por eso no era tan reconocido, aunque sí quedó entre los 55 preseleccionados de aquella oportunidad.

Publicidad

Publicidad

El equipo completo FIFPRO 11 2024

ver también ¿Cuándo juegan? Se revelaron las fechas de los equipos de la Liga MX en el Mundial de Clubes 2025

En el arco, como se dijo, quedó Ederson Moraes, mientras que la defensa está compuesta por Dani Carvajal, Virgil van Dijk y Antonio Rüdiger. En el centro del campo podemos encontrar a Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Toni Kroos y Rodri para dejar en el ataque a Erling Haaland, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.