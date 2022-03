Si la Selección Mexicana está viviendo una crisis profunda, las Águilas del América no se quedan atrás, y en esta ocasión el conjunto mexicano no tendría miramientos a pesar del mal momento que viven los de Coapa para quitarles un valioso fichaje. Mucho se ha hablado de quién podría sustituir a Gerardo “Tata” Martino si los resultados del Tri no son favorables, y uno de los candidatos es nada más y nada menos que Nicolás Larcamón, actual DT del Puebla.

Así lo dio a conocer Claudio Suárez, quien candidateo al timonel de La Franja para tomar el mando de la escuadra mexicana. Pero hay una arista en esta postulación, pues Larcamón es una de las piezas más codiciadas del equipo de Coapa, por lo que reclutarlo para la escuadra tricolor sería una dolorosa estocada para los azulcremas, quienes se han obsesionado con el entrenador poblano, en especial Santiago Baños.

"Yo creo que hay técnicos capaces como para tomar la selección. Hay que analizar si tiras todo este proceso e iniciar uno nuevo, aunque queda poco tiempo, pero sí, yo me la jugaría con Miguel Herrera o Guillermo Almada de Pachuca, o sin duda Larcamón, no sé... incluso Nacho Ambriz; tiene experiencia, está identificado con la selección, creo que cobijado con gente fuera de la cancha y auxiliares puede funcionar bien", apuntó Suárez para Marca.

Pero esto no hace que Suárez crea que precipitarse en correr al técnico, Gerardo “Tata” Martino sea la solución que en este momento necesitan los aztecas: "Realmente hay que saber bien de fondo qué es lo que está pasando. Indudablemente, la selección no está jugando bien al fútbol. Se han obtenido los resultados y muchas veces también nos tocó en mi época partidos horribles en Eliminatoria, pero finalmente, se logró el objetivo. Es complicado a quién pones con poco tiempo. Prácticamente, es utilizar a los mismos jugadores casi, casi porque así se van dando las camadas y hay que aprovechar esta camada de jugadores y hay que ver si puedes cambiar todo. Vemos un equipo partido, no lo veo que juegue en conjunto, pero no sé qué pase en el interior".

Acerca de cómo cree que México dispute la Copa del Mundo, Suárez fue conciso:"Jugar en Eliminatoria y el Mundial es muy diferente por muchas razones. De repente te encuentras rivales que son mucho más fuertes que tú y a lo mejor el mismo jugador se motiva más, la cancha también es un factor importante. Yo creo que cambia completamente y lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando ya estás en el Mundial se juega mejor".