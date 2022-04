Selección Mexicana: El Tri no enfrentaría a la Brasil de Neymar hasta septiembre

Cuando todo parecía que iba viento en popa en cuanto a la organización de amistoso para la Selección Mexicana, las cosas comenzaron a complicarse un poco para el equipo de Gerardo “Tata” Martino. El cuadro tricolor ya no podría contar con el cotejo de preparación que tenía pensado ante la Brasil de Neymar, pues este no se habría concretado para los cuatro duelos no oficiales que tienen en puerta.

Pero tranquilos que no todo está perdido, pues el partido ante los brasileños sí se daría, pero hasta septiembre, así lo informó Marca. De acuerdo a lo revelado por dicho medio, México está a la búsqueda de otro rival después de que se confirmara a Ecuador, y ya casi estaría cerrado Uruguay para los encuentros que tendrían fechas confirmadas para el 28 de mayo, 2 de junio y 5 de junio.

La lista oficial se dará a conocer el 12 de abril, en la que se revelarán los primeros cuatro rivales de preparación de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022. Estos encuentros se tienen previstos para que se lleven a cabo en verano, pues se tiene la intención de contar con todos los seleccionados y comenzar a definir la lista mundialista que llevará el entrenador albiceleste a tierras asiáticas.

Previo a estos cuatro partidos, la escuadra mexicana tiene presupuestado disputar un amistoso ante la Guatemala de Luis Fernando Tena, sin embargo, para este cotejo se tiene previsto que el técnico argentino sólo eche mano de los futbolistas que militan en la Liga MX y, dentro de esta lista se verían en su mayoría jugadores juveniles, algo contrario a lo que ha mostrado en las convocatorias Martino.

Estos partidos se tienen previstos jugarse en territorio estadounidense, con lo que el equipo azteca comenzaría su preparación de cara a la justa mundialista, la cual no va a descansar hasta conseguir los rivales idóneos de otras confederaciones, especialmente en Asia, donde buscan un contrincante que pueda asemejarse al fútbol que despliega la Selección de Arabia Saudita, quien será su tercer rival en la Fase de Grupos.