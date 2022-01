El “Ojitos” Meza confesó que a los futbolistas mexicanos les hace falta humildad, lo que se ha convertido en factor para que no consigan su boleto a Qatar.

La Selección Mexicana está a horas de jugarse el todo por el todo para conseguir el ansiado boleto a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA que tienen en puerta, situación que, para el histórico entrenador, Enrique Meza, sólo está en manos de cómo se plantee el partido y se dejan fuera del campo de juego las jerarquías y sobretodo la soberbia de algunos futbolistas que no saben jugar en equipo.

"Hay ocasiones en que juegan sus partidos individuales y esos partidos individuales van buscando a veces un pequeño lucimiento personal y no debe ser así. Ya no hay lucimientos personales, ganas, pierdes o empatas, pero todos juntos los jugadores y esta situación me parece que viene de mucho tiempo atrás”, confesó el apodado “Ojitos” Meza, quien fue estratega de la Selección Mexicana en el periodo 2000-2001.

Hasta el momento México se ubica como tercero en el Octagonal Final de la CONCACAF con 14 puntos y por ello en su visita a Jamaica llegan a este encuentro con la obligación de llevarse la victoria para poder seguir en la batalla por lograr los primeros sitios, pero ante todo con el objetivo de olvidarse de los dos descalabros que sufrieron ante Estados Unidos y Canadá, para que así logren recuperar el camino en cierre de las eliminatorias de cara a Qatar 2022.

"No se deben de respetar las jerarquías, lo que necesitamos es que el equipo gane y que sean los 11 mejores y que estén dispuestos a todo. Es una realidad que la jerarquía ahí está, pero el técnico tiene que saber elegir los futbolistas adecuados para cada partido. Al final, su trabajo es el de impartir justicia, el técnico tiene que impartir justicia para el equipo y la selección, que es la que tiene que ganar”, reveló Meza para ESPN.

"El técnico tiene que meter a 11 que sean los mejores y lo digo por el descalabro que tuve, yo fui a la selección pensando que todo iba a ser fácil, tan es así que presté los jugadores a los equipos y hoy me doy cuenta que me equivoqué porque debí siempre tener a los jugadores que mejor momento vivían en aquella época, además creo que a veces a los jugadores les ha faltado un poco más de vehemencia y de querer estar más con su selección nacional”.