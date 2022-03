A pesar de que Gerardo “Tata” Martino se mostró confiado de lo que la Selección Mexicana puede conseguir ante su similar de Estados Unidos, no todos están en la misma sintonía que el estratega sudamericano. Tal es el caso del legendario ex futbolista, Claudio Suárez, quien reveló que, a México, ya le tiene tomada la medida los vecinos del norte, por lo que el duelo en el estadio Azteca sería más complicado de lo que se espera.

"De los tres juegos que faltan en el octagonal, el duelo contra Estados Unidos, yo creo que va a ser el más duro por la rivalidad que hay, últimamente Estados Unidos le ha tomado la medida a México, le ha ganado ya en tres ocasiones, dos finales, en la eliminatoria y ahora en el Estadio Azteca no va a ser fácil a pesar de que México a mi consideración tiene un buen equipo”, dio a conocer Suárez ante los medios de comunicación.

El encuentro ante las Barras y las Estrellas es vital para el conjunto tricolor, pues siguen sus aspiraciones para afianzar su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que tan sólo tendría que pasar una catástrofe para que el cuadro azteca no pasara a la justa mundialista, por ello el llamado “Emperador” dice que deben ser cautelosos ante los estadounidenses, pues con ellos nunca se sabe las sorpresas que puedan traer.

"En la última Fecha FIFA algunos jugadores no estaban en buen nivel, pero afortunadamente sacaron siete puntos y ahora ganando en casa casi casi obtienes el pase al Mundial y eso te relaja, te da más tranquilidad. El Salvador y Honduras son los rivales más débiles de este octogonal". Para Suárez la clave estará en lo que México le exija a Estados Unidos, pero sin descuidar su defensiva, pues cuentan con elementos peligrosos como lo son Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Sergiño Dest.

De acuerdo a Claudio, caer ante el equipo estadounidense no son resultados fáciles de asimilar, pero le toca a la escuadra de Martino dar vuelta a la página para no sucumbir en el Azteca: "Duelen esos resultados por la rivalidad que se tiene con Estados Unidos, te dejan caliente los marcadores, pero se tiene que quitar eso de la cabeza y corregir; en el deporte, cuando tienes una falla, ya no puedes hacer nada. Hay que analizar en qué fallaste, los jugadores van a ser casi los mismos".