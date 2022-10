Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, por lo que estos tiempos representan una zona de riesgo para los futbolistas que participarán del máximo evento internacional de futbol. La Selección Mexicana deberá afrontar el difícil Grupo C, donde, en la previa, su rival más complicado resulta ser Argentina.

En las últimas horas, las alarmas se han encendido fuertemente en el país sudamericano, pues una de las figuras de mayor renombre en el equipo Albiceleste podría perderse la Copa del Mundo de la FIFA. Eso después de culminar lesionado un encuentro con su equipo, y que su entrenador diera sorprendentes declaraciones post partido.

Se trata de Paulo Dybala, quien después de tener algunos vaivenes físicos que le impidieron jugar algunos encuentros con la Roma y su Selección, este domingo fue titular en el partido ante el Lecce por la Serie A. En el mencionado juego, el delantero argentino debió salir de cambio al complemento por una dolencia muscular.

Todo ocurrió a los tres minutos del complemento, cuando La Joya ejecutó un penalti para colocar la ventaja de 2 a 1 en favor del equipo de la capital de Italia, e instantáneamente frenó su marcha que evidenció un problema en el muslo de su pierna izquierda, con un rostro que transmitía una clara sensación de procupación.

Mourinho: "Difícil que vuelva antes el 2023"

En las declaraciones posteriores al partido, José Mourinho brindó una conferencia de prensa donde sorprendió con la posibilidad de que Dybala no regrese hasta 2023. "Digo mal, por no decir muy muy mal. Desgraciadamente es muy muy mal. No soy médico, ni he hablado con uno, pero según mi experiencia es difícil. Difícil que vuelva antes el 2023". ¿O se refería solo a la playera de la Roma?

¿Cuándo juegan México vs. Argentina?

En el marco de la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la Selección Mexicana de Futbol enfrentará a la Argentina el sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México. El escenario será el Estadio Lusail.