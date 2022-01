México lleva más de cinco ciclos mundialistas en busca del famoso “Quinto partido”, el cual ha contado con diversos líderes, pero para Qatar 2022, Rogelio asegura que no es el indicado.

Selección Mexicana: Funes Mori se desmarca y asegura que no es el jugador que el Tri necesita

La Selección Mexicana de futbol se encuentra pasando por una crisis que los tiene pendiendo de un hilo para llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y es que la falta de gol se ha convertido en una constante entre los pupilos de Gerardo “Tata” Martino, pues se ha visto involucrado en controversias y lesiones constantes, como la convocatoria de Rogelio Funes Mori, quien reconoció que, a pesar de sus ganas de estar en el Tri, él no se ve como la solución para el equipo azteca.

"No, para nada, creo que no soy la solución. Obviamente, soy una opción más, porque soy un jugador más, que tiene ganas de estar en la selección, tengo ganas de estar en el Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender de mí, de mis actuaciones y yo siempre voy a estar agradecido a la selección, al cuerpo técnico que me ha brindado una oportunidad por estar en la selección mexicana", señaló para ESPN.

El arribo de Funes Mori al equipo de Martino estuvo lleno de polémicas, pues ha tenido diversos detractores tras conseguir su carta de naturalización, pues algunos señalan que el originario de Argentina no es mejor que el futbolista de los Wolves del Wolverhampton, Raúl Jiménez, quien de acuerdo a los expertos debe continuar con la titularidad, pero eso no evita que Rogelio quite el dedo del renglón y busque aportar al cuadro tricolor.

"Como siempre digo, Raúl es un referente de la selección mexicana, ya hace muchos años que está en la selección y obviamente es un referente como siempre digo, un jugador muy importante para nosotros, porque es el delantero que toda selección quiere y yo estoy para competir, para aportar mi grano de arena y en el lugar de donde me toque estar lo quiero hacer de la mejor manera y siempre respetando a mis compañeros y al cuerpo técnico".

Para el futbolista de Rayados de Monterrey, este año será todo un reto para él, ya que no sólo quiere brillar con la escuadra azteca, sino también con La Pandilla en el Mundial de Clubes, por lo que se toma las cosas en calma y se alista para brindar su mayor esfuerzo con todos los compromisos que tiene en puerta, como los duelos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, así como su viaje a los Emiratos Árabes.

"Nosotros somos profesionales, sabemos que obviamente es todo muy exigente, todo muy rápido, hay pocos días de descanso, pero, al final de cuentas, trabajamos de esto y estamos comprometidos con el trabajo y con lo que nos digan qué tenemos que hacer, entonces, sabemos que va a ser difícil. Hay que hacer un gran esfuerzo para poder llegar bien en forma al Mundial de Clubes".