A 36 días para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo Martino y su cuerpo técnico ultiman detalles para tener con claridad a los 26 convocados para la cita máxima. Por otro lado, a la espera de la prelista, se supo que Erick Sánchez, jugador de Pachuca, le ganó la pulseada a Fernando Beltrán para estar Girona.

A lo largo de todo el ciclo mundialista, el Tata Martino no ha parado de recibir críticas por el funcionamiento del equipo en cada uno de los encuentros. A su vez, se le ha cuestionado a los jugadores ha llamado ya que no solo no viven un buen momento en sus clubes, sino que tampoco muestran algo diferente con la playera del seleccionado nacional.

Por otra parte, uno de los puntos claves pasa por el medio campo y Gerardo Martino habría tomado una seria decisión de cara a previa que se llevará adelante en Girona. Según lo informado hace instantes por David Medrano, el timonel argentino habría definido descartar a Fernando Beltrán de los 30 jugadores que viajarán a España previo al mundial.

Según periodista de Diario Récord y TV Azteca, el Tata se abría decidido por llevar a Erik Sánchez por el futbolista de Chivas en una posición en la que solo cabía uno más junto a Carlos Rodríguez y Héctor Herrera. De esta manera, el futbolista de los Tuzos tendrá una última oportunidad de luchar por uno de los 26 lugares para Qatar 2022.

El Tata Martino habló con Chicharito Hernández

A la espera de la prelista del Seleccionado Nacional de México, David Medrano informó que Gerardo Martino mantuvo un nuevo cara a cara con Javier Hernández en un Zoom. En la misma charla, el entrenador argentino le habría explicado por qué no lo llamó en los últimos tres años y por qué no iba a ser tenido en cuenta en lista de 55 jugadores elegibles para el mundial.