A pocos minutos de que se entregue la prelista del Tri, Gerardo Martino le dijo a Chicharito si va o no Qatar 2022.

En el día debería salir la prelista de convocados a la selección nacional de México de cara al Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, en las últimas horas, se informó que Javier Hernández realizó un zoom Gerardo Martino, quien le explicó el motivo por el que no fue convocado en los últimos tres años y por qué no irá a Qatar 2022.

La relación con referentes importantes del ataque de la Selección Nacional de México con el cuerpo técnico sin duda está quebrada desde hace un largo tiempo. Uno de los grandes ejemplos es Carlos Vela, a quien el Tata le marcó la cancha al decir que no iba a ir a Tokio 2020, si no tenía intenciones de ayudar al Tri de cara al camino mundial y lo cumplió.

Por otro lado, como se sabe off the record la disciplina de Javier Hernández en el ciclo de Gerardo Martino lo llevaron a que se quede sin su cuarto mundial. A su vez, aunque se sabía hace mucho tiempo por palabras del argentino que no iba a probar a nuevos centroatacantes, el timonel argentino mantuvo un último diálogo con el elemento de Los Ángeles Galaxy a horas de que se confirme la prelista.

Según lo informado por David Medrano, periodista de TV Azteca y Diario Récord, el Tata habría mantenido una última reunión con Chicharito Hernández vía Zoom. En la misma, el estratega le explicó por qué dejó de ser tomado en consideración para la selección nacional en los últimos tres años y por qué no irá a Qatar 2022.

Por otro lado, el reconocido reportero no dio más detalles sobre los motivos que le dio el argentino al goleador histórico del Tri. Cabe recordar que Javier Hernández se acercó a Gerardo Martino tras la clasificación al Mundial y el fue el propio entrenador quien explicó que iba a tener que hacer méritos, pero que era muy difícil que lo llame.