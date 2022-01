Recuerdan cuando se criticó en demasía al ex entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, por fichar bajo su gestión al psicólogo español, Imanol Ibarrondo, pues aseguraban que una mente sana era básica para acabar con los malos hábitos dentro y fuera del campo, pues ahora no vemos a nadie linchando a Gerardo “Tata” Martino” por reforzar el área de la psicología con otra adquisición estelar.

De acuerdo a la columna de David Medrano, se trata nada más y nada menos que del psicólogo chileno, José Mena Campbell, a quien se le extendió la invitación para ser parte de la escuadra mexicana de cara a la próxima Copa del Mundo, donde hará equipo no sólo con Martino y compañía, sino también con la actual responsable de esta área, Parma Aragón, quien habría sido la encargada de recomendarlo, pues es reconocido en el futbol sudamericano.

Esto parece sería una gran decisión por parte del cuerpo técnico comandado por el “Tata” después de que desde que comenzó su gestión han existido diversas indisciplinas y algunos fugaces escándalos que han puesto en el ojo del huracán al timonel argentino, pues ha tenido que tomar determinaciones que han molestado a muchos como los jugadores elegidos para ser parte de la escuadra tricolor.

Y es que, en meses recientes, el albiceleste decidió no convocar a estrellas como Javier “Chicharito” Hernández, después de que, en una concentración en New Jersey, este hiciera de las suyas y se sublevara, algo que no piensa tolerar Martino ni el resto de su equipo, pues están conscientes de que la disciplina es importante y más en un grupo como el mexicano en donde abunda la soberbia y la falta de compromiso.