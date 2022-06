El reconocido exatacante del Tri, Jared Borgetti, habló de la ausencia de Chicharito en el Tri y explicó por qué no está.

Selección Mexicana: Jared Borgetti explicó por qué no está el Chicharito Hernández en el Tri

Pasan los partidos y Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero el equipo Selección de México de Gerardo Martino juega mal y le falta gol, por lo que se pide a gritos la vuelta de Chicharito Hernández. Por otra parte, mientras el debate sigue a flote sobre la presencia o no de Javier Hernández, Jared Borgetti explicó por qué no lo van a llamar.

Pasan los atacantes y la pelota no entra a la portería. El último fin de semana, tras el desastre ante Uruguay, el seleccionado del Tata Martino generó jugadas de gol, pero Raúl Jiménez, Alexis Vega, Jesús Corona y Santiago Giménez volvieron a fallar. Esto no solo ha sucedido ante grandes como Estados Unidos y Canadá, sino que también a penas se pudo marcar contra países como Jamaica, Honduras y El Salvador.

A su vez, Javier Hernández tiene un aceptable momento en la Major League Soccer y se pide su convocatoria para el Tri y, por el momento, Gerardo Martino solo confirmó un llamado con el atacante de Los Angeles Galaxy, la cual no significaba su regreso a la selección. Mientras esto sucede, Jared Borgetti, quien supo vestir el jersey de México, explicó por qué no se da la vuelta de Chicharito.

“Si tú me dices, ¿México tiene que llevarse a lo mejor? Sí. ¿Chicharito si está en buen momento tiene que estar? Sí. Pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan o quieran o necesiten o se pueda, porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva, hay otra situación”, comentó el exatacante del Tri según lo informado por Marca Claro.

Y agregó: “Si no lo llamó cuando en las eliminatorias se estaban un poquito tambaleando, hoy que conseguiste el boleto imagínate, no lo que piensan los jugadores porque al final lo que piensan los jugadores simplemente va a ser un enojo y ya, el técnico va a resolver esa situación, es cómo se sentiría el grupo".