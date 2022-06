El momento que vive la selección nacional de México deja mucho que desear debido a que no juega bien y no derrota a selecciones de gran nivel. Debido a esto hay mucha incertidumbre, por lo que Gerardo Martino marca que no lo importante no es el resultado sino el funcionamiento. Ante Jared Borgetti, segundo máximo goleador del Tri, salió al cruce y dijo que no se exagera debido a que la realidad marca que el Tri juega mal.

Desde hace más de un año que el equipo del Tata Martino está lejos de un nivel competitivo ya que intenta jugar con el balón, pero lejos está de generar peligro. A su vez, el 2021 perdió dos finales ante Estados Unidos, contra quien también perdió de visitante, y su nivel en el Octagonal fue limitado a pesar de haber logrado clasificar en segundo lugar de la tabla.

Por otra parte, mientras el Tata ataja todo tipo de penales de parte de sus detractores, Jared Borgetti le dio un baño de realidad al argentino. “No, ¿por qué se está exagerando si los resultados ahí están? No podemos decir que se está exagerando cuando los resultados no te respaldan, cierto el funcionamiento no está bien, no hay goles y si no hay goles no puedes ganar. En los últimos partidos metiste un par de goles y uno de ellos fue autogol, sin goles no puedes ganar, no puedes hacer que emocionalmente el equipo esté mejor”, comentó según lo informado por Marca Claro.

Y agregó: “Hay veces que juegas mal y hay goles y terminas mentalmente de otra manera, dices 'estamos mal, pero estamos ganando', pero no estás ganando, no estás jugando bien, no estás creando oportunidades, realmente todo se va yendo en tu contra, ahí es donde tiene que entrar tu capacidad de saber y entender que solamente el trabajo te va a llevar adelante y te va a sacar”. Por último, el exjugador de la selección dijo que Chicharito debe estar convocado al mundial.

“Si tú me dices, ¿México tiene que llevarse a lo mejor? Sí. ¿Chicharito si está en buen momento tiene que estar? Sí. Pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan o quieran o necesiten o se pueda, porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva, hay otra situación. Si no lo llamó cuando en las eliminatorias se estaban un poquito tambaleando, hoy que conseguiste el boleto imagínate, no lo que piensan los jugadores porque al final lo que piensan los jugadores simplemente va a ser un enojo y ya, el técnico va a resolver esa situación, es cómo se sentiría el grupo", expresó Jared Borgetti.