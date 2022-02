Tras un incipiente paso por el Getafe de la LaLiga de España, el mexicano José Juan Macías se sinceró con los medios de comunicación y confesó no estar a la altura de lo que en este momento requiere la Selección Mexicana, por lo que se descartó hasta que recupere su nivel y ahí será cuando vuelva a levantar la mano para que Gerardo “Tata” Martino lo tome en cuenta de nuevo, además de que destacó la gran relación que tiene con el timonel argentino.

“A cualquiera le ilusiona ir. Ahorita no puedo hablar porque no jugué por mucho tiempo. Ahorita no he hecho los méritos para ser convocado. Quiero hablar en la cancha para poder ser considerado. Claro que sueño con ir a un Mundial.Tengo muy buena relación con los entrenadores”, mencionó en rueda de prensa el canterano de las Chivas de Guadalajara en su regreso al futbol mexicano.

Y es que esta no es la primera vez que Macías analiza su futuro con la escuadra azteca, pues con anterioridad decidió no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por preferir militar con el conjunto del Getafe, algo que, de acuerdo a los rumores de los medios de comunicación, no habría caído muy bien en el humor de Martino y Jaime Lozano, quien tomó las riendas del equipo que consiguió la presea de bronce, pero al parecer eso acabó en suposiciones.

Macías presume el nivel en el que está Alexis Vega

Para Macías ahora el objetivo es mejorar en su rendimiento, y retomar su nivel y hasta mejorarlo, por lo que prefirió destacar las actuaciones de uno de sus compañeros en particular dentro del Rebaño Sagrado, Alexis Vega,quien para él si está muy fino en este momento frente a la portería, algo que lo tendría por demás contento y por ello lo apoya pues no ha dejado de anotar desde que arrancó la temporada.

“Es un jugador que marca diferencia. La verdad es que está en un buen momento. Yo trataré de ayudarle para que pueda seguir creciendo. Aparte tenemos una gran amistad. Estoy muy feliz por él”, concluyó Macías, quien espera volver a estar a ese nivel muy pronto, y señaló que ya trabaja para que eso pase cuanto antes, pues sabe que la exigencia del equipo rojiblanco no es tan sencilla de sobrellevar.

Hasta el momento Vega se hizo presente en el marcador en uno de los encuentros de la pasada Eliminatoria de la CONCACAF, en donde México acabó con un suspiro pese a tener momentos críticos, mientras que en lo que se refiere a la Liga MX, Alexis ha estado más fino, pues ya metió goles a los equipos de Mazatlán FC, Querétaro y FC Juárez, mientras que con el Tri anotó en los dos juegos contra Jamaica, lo que ayudó a que Martino pudiera respirar tras la falta de dianas desde el año pasado.