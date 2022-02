Una de las voces autorizadas para hablar de la Selección Mexicana sin duda es el histórico Manuel Negrete, quien no sólo es recordado por el gol de tijera que hizo para México en el Mundial de 1986 y que fue considerado la mejor anotación en una Copa del Mundo, sino también por ser un referente del equipo azteca, tras las destacadas actuaciones que llegó a tener portando la playera tricolor.

En esta ocasión, Negrete fue cuestionado sobre la mala racha que vive el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino, quien no ha conseguido ser tan contundente como se esperaba, pero a pesar de que no pidió que lo quiten del cargo de inmediato, el también político decidió dar su lista de estrategas que podrían ocupar su lugar de manera casi inmediata, pues esperar mucho podría ser contraproducente.

“Hay técnicos capaces. Se habla de Almeyda, por ejemplo, que ha trabajado en México. Se habla de otros entrenadores mexicanos, que puede ser Herrera, puede ser el mismo Jimmy Lozano, que no estaría mal, porque a pesar de que puedan decir que le falta experiencia, es un técnico joven que tiene capacidad. Es un técnico que está y la federación le tiene confianza. No sé si lo tendría que cambiar, pero el equipo mexicano no está funcionando”, apuntó en un breve encuentro con la prensa.

Hasta el momento se desconoce si es real el interés por Almeyda, pues se ha escuchado más el nombre de Miguel Herrera como posible suplente de Martino, pues este ya tiene experiencia con el actual plantel al guiarlos en Brasil 2014, además de que ya tiene más de 20 años en los banquillos de la Liga MX, pero su preferido, Jaime Lozano, ganó el bronce en Tokio 2020, y podría tener ventaja por ser pupilo del argentino desde su arribo a México.

Sobre el desempeño de los futbolistas aztecas que juegan en Europa, Negrete fue muy claro con que su ritmo no es el óptimo para jugar con el jersey tricolor: “Hay jugadores interesantes, jugadores con mucha personalidad que ya tienen experiencia, pero creo que tendrían que analizar y ver quiénes están jugando. A los que están en Europa les está faltando ritmo. No digo que sean malos, pero les falta ritmo”.