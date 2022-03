Gerardo “Tata” Martino se encuentra metido en serios problemas por no querer dar paso a una nueva generación de jóvenes mexicanos que vienen empujando con fuerza en el futbol internacional. Tal es el caso de Marcelo Flores, a quien llamó para un duelo amistoso, pero eso no ha sido suficiente para que pueda ser considerado de nuevo por el timonel albiceleste, quien no ha logrado afianzar su boleto a la Copa del Mundo.

Pero bien dicen que “sufre porque quiere”, y es que Flores podrá no ser parte de las convocatorias de Martino, pero en Inglaterra su nombre comienza a tomar fuerza. Tras ser incluido entre las 50 jóvenes promesas del futbol internacional, el nacido en Ontario, Canadá reveló para Goal, que uno de sus sueños está depositado en manos del estratega de México, y por ello no baja los brazos con el Arsenal, donde en la Sub-23 ya es indiscutible.

“Hacer mi debut en México es una noche que nunca olvidaré. Todos los jugadores me acogieron bien. Algunos de ellos eran mayores, pero yo estaba muy cerca de ellos y entrené muy bien. Salir fue un momento muy especial para mí y mi familia. Gracias al entrenador por darme la oportunidad”, pero eso no es lo único que quiere conseguir el delantero de los Gunners con la escuadra azteca, su ambición puede guiar al Tri a lugares insospechados.

“Me gustaría hacer mi debut en la Premier League antes de cumplir 19 años. Ese es mi objetivo. Y me gustaría tener mi debut internacional de manera adecuada con México y, con suerte, estar involucrado en la Copa Mundial de Qatar. Idolatro a jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, que han hecho lo mismo. Mirando a jugadores como ellos, quieres igualar lo que hicieron porque, como cualquier jugador, mi mayor sueño es ganar cosas como la Liga de Campeones y el Balón de Oro”, apuntó Flores, quien en cuestión de meses y con tan sólo 18 años de edad sigue pisando fuerte y ya es una de las piezas clave de la Sub-23 de los Artilleros, con quienes ya entrena y juega habitualmente.

Ahora Marcelo sólo espera que todas esas actuaciones le llenen el ojo al “Tata” y por fin decida dejar sus costumbres de jugársela con puros veteranos, ya que el equipo de México está necesitado de sangre nueva de manera urgente, y Flores sería una gran opción, pues ha dado actuaciones invaluables en la Sub-20 donde ya se ha ubicado como un referente e indiscutible del conjunto titular, por lo que sería una gran opción para llevar a Qatar 2022.