Tiene 37 años, es argentino y juega en la Liga MX desde julio del 2007 (con una interrupción en la temporada 2008/09). Su caminó empezó con el Club Universidad Nacional y luego vistió los colores de Estudiantes Tecos, Club América, Deportivo Toluca, León, Pachuca y ahora Atlético de San Luis. Por supuesto que estamos hablando de Rubens Sambueza, uno de los jugadores más talentosos que ha pasado por el futbol mexicano en los últimos años.

A pesar de que ya se encuentra en el ocaso de su carrera deportiva, ha demostrado que está en un gran nivel con la playera de los Diablos Rojos. Si bien salió de la institución ante la llegada de Ignacio Ambriz, no hay ninguna duda de que fue uno de los futbolistas más destacados del equipo a lo largo del 2021. Los números hablan por sí solos: 14 asistencias y 5 goles en 35 partidos, además de haber sido el elemento con más chances creadas.

El oriundo de Neuquén, Argentina, ahora será el líder futbolístico de un equipo con pocas ambiciones, pero que no tiene nada que perder en el Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Es por eso que tiene un claro objetivo: seguir dando su mejor versión para así poder tener opciones de ser llamado a la Selección Mexicana. Sí, así es: todavía sueña con ser convocado por Gerardo Martino.

"Hasta el día que me toque colgar los botines voy a seguir soñando, esforzándome para conseguir lo que uno quiere. Me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana y porque creo que esforzándome puedo tener una chance. Todos dicen que el tema de la edad, creo que solo es número y si uno tiene hambre y ambición, uno lo puede seguir haciendo si se me da la oportunidad", señaló en plática con ESPN.

Rubens Sambueza cumple con los requisitos para ser convocado al Tri, ya que solamente ha disputado un partido con la Selección Argentina (fue con la Sub-17) y lleva más de 5 años ininterrumpidos jugando en el país que quiere representar. Cuenta con el aval de la FIFA, pero no con el del Tata hasta el momento. A un año del Mundial de Qatar, ¿podrá colarse en la citación?