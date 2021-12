Rubens Sambueza ya no estará en el Toluca 2022, y de esta manera le dijo adiós al club y los aficionados.

A partir de la llegada de Ignacio Ambriz como entrenador, comenzó a gestarse inmediatamente la salida de Rubens Sambueza a pesar de ser el punto más alto del Deportivo Toluca y tener contrato vigente con la institución. La relación entre Nacho y el argentino es insalvable y el futuro del futbolista estará en otro club (¿de la Liga MX?) para el Torneo Clausura 2022.

La etapa de ambos en el Club León terminó de esta manera, y tras la salida de Hernán Cristante, la llegada del nuevo entrenador automáticamente hizo pensar en que esta salida se concretaría, la cual le comunicó el timonel al futbolista días atrás. Y este jueves, a través de su red social de Instagram, Sambu se despidió con una emotiva imagen y carta de despedida dedicada a sus compañeros, directivos y aficionados.

"Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregue al máximo y di lo mejor de mi. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca", escribió el volante creativo.

¿Cuál puede ser el destino de Rubens Sambueza?

En los últimos días, el Francotirador de Récord aseguró que el futbolista argentino ya tiene sus primeras propuestas para continuar jugando en la Liga MX el próximo año. En un primer momento, Necaxa, Xolos de Tijuana y Mazatlán ya aparecieron como interesados.

Los números de Rubens Sambueza en Toluca

Rubens Sambueza, figura indiscutida de los Diablos Rojos durante el año 2021, se marcha de la institución con enormes números: 96 partidos disputados, con 18 goles y 28 asistencias. Durante el Apertura 2021 de la Liga MX, jugó 17 encuentros (16 como titular), anotó cuatro goles y brindó seis asistencias. Sin dudas, dejará un gran recuerdo en el Chorizo Power.