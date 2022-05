Se ha generado mucha polémica por la última convocatoria de Gerardo Martino, ya que hay jugadores que han tenido un extraordinario rendimiento en el Torneo Clausura 2022 de Liga MX y no les alcanza para tener una oportunidad en la Selección Mexicana. Sin ir más lejos, de los 38 convocados al conjunto nacional para esta gira no hay ninguno del Atlas, vigente campeón del futbol mexicano y que aspira claramente a repetir.

Uno de los futbolistas de los Zorros que más ilusión tiene por recibir el llamado del Tata juega de delantero, nació en Argentina y está finalizando el trámite para obtener la doble nacionalidad. Se trata de Julio Furch, quien a sus 32 años tiene el deseo de representar al Tri de cara al Mundial de Qatar 2022. Sabe los problemas que ha tenido el DT por encontrar un reemplazante de Raúl Jiménez a la altura, por lo que mete presión desde su lugar...

"México me ha dado muchísimo a mi, y el poder defender la playera dentro del campo de juego sería de mi parte una devolución, no quiero quitarle el puesto a nadie, no quiero generar nada malo y es mi pensamiento", admitió el atacante que convirtió el penal del título en conferencia de prensa, justo en la previa de la Final ante Pachuca.

Más adelante confesó: "Todavía no tengo el papel (de la nacionalidad), estoy en trámite todavía, se ha tardado muchísimo. Estoy tratando de meter presión por todos lados para poder conseguirlo y ojalá que pronto pueda llegar para seguir haciendo las cosas bien dentro del campo. Si me toca (ser convocado a la Selección Mexicana) bienvenido sea y si no seguiré trabajando para Atlas".

Julio Furch sobre la citación a Rogelio Funes Mori

"Si bien hay mucha gente que lo critica también hay mucha gente que lo apoya, yo desde mi lado trato de ayudar, si me toca estar el día de mañana en Selección ayudar a México", sentenció Julio Furch, quien es consciente de que Gerardo Martino le dio una oportunidad de oro al Melli en el 2021 y lo mismo podría ocurrir con él en los siguientes meses.