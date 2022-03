Esta noche la Selección Mexicana se jugará gran parte de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. A partir de las 20:00hs, recibirá en un Estadio Azeca lleno a su similar de Estados Unidos en el encuentro correspondiente a la jornada 12 de las Eliminatorias de Concacaf. Quien no jugará este fundamental duelo, por lo menos desde el inicio, es Johan Vásquez, a pesar de que está mostrando un nivel superlativo en el Genoa de Italia.

El joven elemento de 23 años sigue sufriendo su estadía con el Tri. Si bien la adaptación a la Serie A no le costó nada (desde su debut que es titular indiscutido), Gerardo Martino no lo ha tenido en cuenta en la gran mayoría de cotejos. De hecho, solamente disputó dos partidos en lo que va del Octagonal. Todo esto siendo figura en Europa y con el conjunto nacional presentando severas limitaciones en la faceta defensiva...

No es ninguna noticia que Pipe no está para nada conforme con esta situación. Cada vez falta menos para el Mundial y el canterano de Cimarrones no tiene un lugar asegurado ni siquiera en la lista de convocados. Es uno de los proyectos futbolísticos más importantes de México, por lo que debe mantenerse centrado en sus objetivos y esperar su oportunidad. En las últimas horas, tal como indicó el Francotirador de Récord, recibió un consejo por parte del Tata.

"Pues me contaron que en esta convocatoria ya tuvo una plática con el Tata, para limar asperezas de cierta forma. A Vásquez le piden ‘paciencia y mesura’, ya que le va a ‘llegar su oportunidad’. El defensa aprovechó para resaltar su capacidad para adaptarse a cualquier zona de la defensa, cosa que fue bien recibida", señaló la fuente mencionada.

La versatilidad de Johan Vásquez

A pesar de que Genoa lo compró por sus brillantes actuaciones como zaguero central en el Club Universidad Nacional, los diferentes técnicos del conjunto italiano lo han utilizado en otras posiciones. Primero como stopper, ahora como lateral. Y Pipe sigue cumpliendo con creces. Su progreso es costante y parece ser cuestión de tiempo para que un equipo más importante se fije en su carta. Esto le puede jugar a favor para que Martino le dé las oportunidades que merece.