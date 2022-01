Después de que se diera a conocer la esperada lista de los siguientes compromisos de la Selección Mexicana, el timonel del Tri, Gerardo “Tata” Martino, rompió algunos corazones entre los jugadores en activo de la Liga MX, como es el caso de Fernando Navarro, quien reveló que tiene mucha ilusión volver al conjunto azteca donde ya estuvo bajo las órdenes del timonel argentino en el pasado.

"Deportivamente ganarme primero un puesto en Pachuca; es mi primer objetivo y de ahí le toca al 'Tata' decidir. Lo que he hecho habla de eso y llegar a ese nivel lo antes posible, y cuando llegue a ese nivel, levantar la mano y estar en la mejor disposición de juego que es el sueño de todo futbolista, que es querer representar a su país en un mundial", señaló el ex futbolista de León para el canal TUDN.

Y es que cabe recordar que su paso por los Panzas Verdes de León le valió la admiración de Martino, quien terminó convocándolo para la Copa Oro pues estuvo haciendo muy buen trabajo con los guanajuatenses, torneo en donde fue parte de tres encuentros importantes para los muchachos del argentino, en donde Navarro se lució con una anotación ante Martinica, pero es una distinción que no se ha repetido, y la edad comienza a mermarle al jugador.

Acerca de cómo ha sido su adaptación con los hidalguenses, Navarro fue muy concreto: "Es el único equipo en el que no he podido quedar campeón, quiero ser titular y demostrar a la afición que puedo ser titular y que puedo conseguir un campeonato con Pachuca. Es un reto profesional, me gustaría llegar a esas metas que me propuse cuando supe que venía para acá. Primero es agarrar la costumbre y luego se vuelve un hábito; a mí me ha venido muy bien, porque físicamente me acerca al objetivo de estar al cien en el tema físico".

¿POR QUÉ MARTINO YA NO CONVOCÓ A FERNANDO NAVARRO?

En septiembre de 2020, Martino dio las razones por las que Fernando Navarro ya no era esencial desde ese momento para la Selección Mexicana, argumentos que al parecer continúan vigentes para el ex futbolista de León, quien no ha logrado volver a ser parte de una de las convocatorias de México desde aquel entonces, pues al parecer la competencia en su posición es más ardua de lo previsto.

“Fernando no creo que tenga que hacer nada más. Lo está haciendo muy bien no sólo haciendo goles, sino también asistiendo, jugando en varios sectores de la cancha, casi como lateral derecho, como un volante que se desprende y aparece en varias posiciones. Simplemente al elegir en una lista, considerándolo a Navarro como un lateral derecho, creí que era mejor llamar a Chaka y a Jesús Sánchez”, reveló en conferencia.