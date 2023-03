En el encuentro correspondiente a la última jornada del Grupo A de la Liga de Naciones CONCACAF 2023, la Selección Mexicana apenas igualó 2-2 ante Jamaica en el Estadio Azteca. A pesar de la pobreza del resultado obtenido, el elenco nacional se clasificó a la Fase Final de la competencia y también aseguró su lugar en la Copa de Oro de la Concacaf 2023.

El debut de Diego Martín Cocca como Director Técnico del Tri estuvo lejos de ser el soñado: su equipo no jugó nada bien, no pudo ganar y tanto él como los jugadores fueron abucheados por miles de fanáticos. ¿Lo único positivo? Levantó dos veces el marcador, aunque no le alcanzó para remontar y llevarse un triunfo.

Los aficionados se expresaron, tanto en el Coloso de Santa Úrsula como en las distintas redes sociales. No están para nada contentos con este plantel, el cual viene de fracasar en el Mundial de Qatar 2022, ni con este cuerpo técnico, el cual apenas ha comenzado su proceso pero no enamora por sus formas.

Hirving Lozano, referente del Tri, culpó a la prensa de esta situación con una polémica declaración: "Los medios son los que afectan eso, la relación entre la afición y nosotros, y tienen que apoyarnos. Sólo le pido a la afición que apoye a cada uno de los jguadores, porque se rompen la madre, no es fácil. Jamaica es un rival muy fuerte".

Los mejores memes tras el empate de México 2-2 Jamaica

A continuación, te mostramos los mejores memes tras la pobre igualdad de la Selección Mexicana frente a Jamaica en el Estadio Azteca. Como de costumbre, los fanáticos llenaron de trolleos las redes sociales durante y después del partido. ¿Los principales apuntados? Diego Cocca, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.