La postura tajante que ha tomado Gerardo el Tata Martino como director técnico de la selección mexicana de no convocar a Javier el Chicharito Hernández a pesar de toda la controversia que eso ha generado, no desanima al delantero del Galaxy de Los Angeles en su deseo de volver a jugar con el Tri.

Javier el Chicharito Hernández sigue siendo, de lejos, el máximo anotador en la historia de la selección mexicana; su recorrido con el Tri comenzó el 30 de septiembre de 2009 contra Colombia bajo el mando de Javier Aguirre, y el más reciente, hasta antes del distanciamiento con Gerardo el Tata Martino, fue el 6 de septiembre de 2019 contra Estados Unidos.

Hasta ahora no ha habido claridad de las razones que le cerraron las puertas de la selección mexicana a Javier Chicharito Hernández, pero a sus 31 años de edad no pierde la intención de jugar nuevamente para México e incrementar su cuenta de 52 goles en 109 partidos acumulados en 10 años.

'"Sobre la selección mexicana ya saben mi respuesta, no va a cambiar. El día que no quiera ir a la selección me retiraré, soy un jugador elegible y trataré de estar de la mejor manera de mi club, como me lo enseñaron mi padre (Javier Hernández) y mi abuelo (Tomás Balcázar)", declaró Javier Chicharito Hernández en una rueda de prensa y remató que por lo pronto está totalmente enfocado con el Galaxy en la MLS. "Voy a seguir dándolo todo, porque mi cabeza está al cien por cien en este proyecto deportivo".

Javier Chicharito Hernández con Gerardo el Tata Martino

De los 109 partidos que Javier el Chicharito Hernández ha jugado para la selección mexicana, solamente tres han sido durante la gestión de Gerardo Martino que comenzó en 2019; de sus 52 goles con el Tri nada más dos han sido con el Tata. Por lo pronto sigue vigente y efectivo en la MLS con el Galaxy.