Mucho se ha hablado del retorno de Javier “Chicharito” Hernández a la Selección Mexicana, pues la falta de gol del Tri de Gerardo “Tata” Martino ha desesperado a los fanáticos y por ello piden al futbolista de Los Ángeles Galaxy. Esta situación no sería necesariamente una decisión meramente del entrenador argentino, sino al parecer habría más involucrados.

De acuerdo a lo revelado por Miguel Arizpe, la razón por la que el canterano de las Chivas de Guadalajara no habría vuelto a la escuadra mexicana no es precisamente culpa del timonel argentino. También estarían involucrados en esta decisión, el guardameta de las Águilas del América, Guillermo Ochoa, el capitán del Betis, Andrés Guardado, y el mediocampista, Héctor Herrera.

Según dicho medio, tanto la estrella de las Águilas del América, así como los jugadores “europeos”, Guardado y Héctor Herrera, son los líderes actuales más importantes del vestidor, por lo que son los responsables de que el ‘Tata’ no tenga en cuenta y ni siquiera en el radar al ex futbolista de las Chivas de Guadalajara sin importar lo que pudiera aportar a Los Angeles Galaxy o a la Major League Soccer.

Dicho analista apunta a que el verdadero artífice de esta situación es el mediocampista del Betis como el principal involucrado que habría impedido el regreso del ex-Manchester United y Real Madrid. El portero azulcrema apoya la decisión del “Principito”, puesto que se separó del protagonista por algunas declaraciones que hizo. HH, por su parte, simplemente aprueba lo establecido.

Cabe recordar que muchos fanáticos pidieron a Chicharito después de que a México le costara casi su vida para conseguir su boleto a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Pese a que finalmente ocupó el segundo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Concacaf, jamás consiguió un estilo de juego marcado que le permita superar con holgura a sus rivales.

La falta de anotaciones ha sido el principal problema que no sólo preocupa a los seguidores del Tri, sino también al resto del cuerpo técnico y jugadores. Es por ello que los fans piden a Hernández, quien es el máximo goleador histórico del conjunto nacional, a pesar de que la mayoría de sus dianas no son en encuentros oficiales, por lo que no sería gran diferencia.