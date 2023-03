La primera convocatoria de Diego Cocca como director técnico de la selección mexicana para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam y Jamaica generó diversas opiniones, la mayoría de estas en contra al señalar futbolistas que sobran y también los que faltan.

Por ejemplo, Luis García, comentarista de TV Azteca, se lanzó en contra de tres vacas sagradas de la selección mexicana y reprobó dos llamados sorpresivos por parte de Diego Cocca. Otras voces se han enfocado en los futbolistas que no fueron convocados por el nuevo entrenador nacional.

Entre los futbolistas que más fueron echados en falta están Rogelio Funes Mori, la máxima apuesta del entrenador Gerardo el Tata Martino, pero sobre todo dos mediocampistas: Víctor, el Pocho Guzmán, de las Chivas del Guadalajara, y Javier la Chofis López de los Tuzos del Pachuca.

Respecto a la ausencia de la Chofis López en la primera convocatoria de Diego Cocca, Guillermo Almada, director técnico de los Tuzos del Pachuca, se hizo escuchar: "No quiero crear polémica, pero soy honesto y sí me sorprendió un poco por el nivel que ha mostrado la Chofis. Si hay un partido donde se pueden probar dudas que puede tener, es con Surinam, no con Argentina o Alemania que debe tener más certeza".

Chofis López, un jugador muy importante

Al término del partido en el que el Pachuca se impuso al América con valioso aporte de Javier Eduardo López, por ello Guillermo Almada dio palabras de aliento a su jugador: "Chofis viene jugando bien, haciendo goles; arrastra un problema en el tobillo, pero es un jugador muy importante. Hay otros en gran nivel que seguramente tendrán participación en un futuro. Si hay algo en lo que no convenció al entrenador, debe tratar de mejorarlo y mejorar ese buen nivel para que le genere situaciones en un futuro".