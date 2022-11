Con la experiencia de haber jugado dos Copas del Mundo en Brasil 2014 y Rusia 2018, Miguel Layún habló de la expectativa que suele cargar la selección mexicana de llegar a la quinto partido, pues en Qatar 2022 estará nuevamente la oportunidad de superar los Octavos de Final.

En la historia de la selección mexicana en los Mundiales, una vez ya se alcanzaron los Cuartos de Final, fue en México 86, y tomando en cuenta ese antecedente Miguel Layún considera que la selección mexicana debe perseguir en Qatar 2022 una ambición mucho mayor.

"Guste o no guste ya hemos jugado el quinto partido o mejor dicho unos Cuartos de Final porque yo creo que hay que ponerle a las cosas con el nombre que son", comentó Miguel Layún y mandó un reto a la selección mexicana y también a sus aficionados: la perspectiva de alguien se haya vuelto el objetivo de un país yo no lo comparto porque el objetivo del país debería ser siempre aspirar a llegar hasta el último momento del Mundial, si vas a jugar para llegar a los cuartos de final mejor quédate en tu casa".

En la presentación del documental de la selección mexicana, 'México campeón del mundo', Miguel Layún también opinó sobre los imposibles regresos de Carlos Vela y Javier el Chicharito Hernandez al Tri: "Tampoco sé que haya pasado, (Carlos) es un jugador que me parece es muy importante que atraviesa un buen momento, en el caso de Javier yo creo que atraviesa un buen momento y al final de cuentas si va a ser falta o no lo sabremos cuando termine la Copa del Mundo. Hay que respetar a los jugadores que sí están en la Copa del Mundo y al final se podrá emitir un juicio sobre el rendimiento individual y colectivo de la selección mexicana".

Miguel Layún lamentó la baja del Tecatito Corona

Ante la baja confirmada de Jesús el Tecatito Corona, quien no logró superar su lesión para llegar a Qatar 2022, Miguel Layún comentó que el extremo del Sevilla "es un jugador que tiene un talento distinto, Tecatito es alguien que tiene una capacidad de hacer cosas inimaginables, tiene características de del jugador brasileño. A mí como aficionado me va a dar lástima no poder disfrutarlo, viendo hacer las cosas que él sabe hacer en el terreno de juego".