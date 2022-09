A pesar de que los fanáticos de la Selección Mexicana piden por su presencia, Vela dejó bien en claro que no piensa en Qatar.

Carlos Vela reveló por qué no quiere jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana

El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y todavía hay muchísimas dudas sobre lo que será la convocatoria final de la Selección Mexicana. Está claro que hay elementos que no serán considerados por Gerardo Martino a pesar de que le pueden aportar soluciones a un equipo que ha dejado que desear, lo que genera el enfado de los aficionados. Dos de ellos son Javier Hernández y Carlos Vela.

Son dos casos totalmente diferentes: Chicharito quiere estar y está haciendo lo imposible para ganarse un llamado por parte del Tata; mientras que Charly no tiene interés por disputar su tercera Copa. Todavía hay quienes están ilusionados por ver al zurdo con la playera del Tri de nuevo, pero lamentablemente esto no sucederá y fue el propio jugador quien lo dejó en claro.

Durante una entrevista con el medio SDP Noticias, el exdelantero de Real Sociedad reveló el motivo por el que no desea dar el presente en tierras asiáticas a fines de noviembre. "No es un tema de ilusión, cuando estuve disponible y jugué para México estaba ilusionado por jugar un Mundial y por defender a mi país. Pero hay etapas en el futbol y en la vida...", señaló con contundencia.

Más adelante, Vela completó: "Cuando uno cierra una etapa hay que dejar que los demás hagan su trabajo. Hay que estar apoyando del lado que nos toca y desearle lo mejor a los que el Tata decida que quiera llevar. Espero que hagan un buen Mundial, que puedan llegar lo más lejos posible y que algún día ser campeones, que creo que es el sueño de todos los mexicanos".

Queda en evidencia: el zurdo que brilló en Europa y tranquilamente podría ser titular indiscutido en la Selección Mexicana no cambió de parecer desde su retiro del elenco nacional. Su presencia en Qatar está totalmente descartada, a pesar de que los aficionados y el propio Gerardo Martino le insistieron para que protagonice su "The Last Dance".