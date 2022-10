De un día para el otro, el equipo que desde hace meses venía siendo destacado casi de manera unánime como el mejor del futbol mexicano, habiendo sido súper líder en la fase regular del Apertura 2022 y despachado luego a Puebla en Cuartos de Final de manera arrasadora, es señalado ahora como protagonista de un nuevo fracaso.

En el Estadio Azteca, Las Águilas del América no pudieron pasar del empate 1-1 ante Toluca y se despidieron en Semifinales de la lucha por el título, pues Los Diablos Rojos hicieron valer la ventaja de 2-1 que habían conseguido la pasada semana jugando como localesy se convirtieron en los primeros finalistas de la Liguilla.

Un experimentado futbolista como Miguel Layún permaneció en el banco de suplentes desde que comenzó hasta que finalizó la revancha disputada en el Azteca. Eso no le impidió poner el pecho en un momento difícil para el equipo y aceptar que, más allá de lo bueno que se hizo en el camino, todavía están en deuda con los aficionados.

"Ahora volvemos a quedar en deuda pero igual me sigo sintiendo orgulloso de lo que es este plantel por lo que logró, porque no es fácil y no es sencillo tener un grupo con esta calidad y con un ambiente como el que hay. Queda felicitar a todos los chicos qué hicieron un gran trabajo hoy y que buscaron llevar al equipo a la Final”, manifestó.

Y agregó: "Felicitar a Toluca porque ganaron bien. Hacía muchos años que no me tocaba ver a un América así con una comunión con la gente y es de sentirse orgulloso. Desde arriba hasta la última persona del club han generado un ambiente y una ilusión importante que no recuerdo haber vivido ni en aquel 2014 en el que fuimos campeones”.