A pesar de que no dirige en la Liga MX desde hace casi tres años y de que dejó el mando de la selección mexicana en 2006, el director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe sigue teniendo una opinión con peso para hablar tanto de la primera división del futbol mexicano como del Tri.

Si bien se quedó en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Alemania 2006, la selección mexicana dirigida por Ricardo Antonio La Volpe recordó que "todos dicen que perdió porque cambió el sistema, pero no, a ver, (Andrés) Guardado tenía 20 años, yo sabía que no me iba a aguantar, pero tenía a Ramoncito Morales. Luego, cambió todo, cuando sale Pavel Pardo, que para mí, el 5 debe tener buen pie y no solo ser picapiedra, la diferencia con (Gerardo) Torrado, Pavel (Pardo) sabía cómo jugar ahí".

A 16 años de distancia y a sabiendas de que la selección mexicana enfrentará a Argentina en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, Ricardo La Volpe le advirtió a Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste que “México tiene los jugadores que el mundo está buscando. (Jesús) Tecatito Corona, Hirving (Chucky) Lozano, jugadores que desequilibran. A Corona lo va a esperar, se puede recuperar. Igual tiene a (Uriel) Antuna y después a (Alexis) Vega. En México hay equipos que todavía usan a los jugadores por afuera. Ojo, ¡eh!".

Ricardo La Volpe enfocó especialmente en uno de los últimos descubrimientos que Gerardo el Tata Martino logró a escasos meses de la Copa del Mundo Qatar 2022: "encontró a un muchacho, muy buen jugador de Pachuca, (Luis Gerardo) Chávez" y resaltó las carencias en la mediacancha de la selección mexicana: "lo que pasa es que (Andrés) Guardado, la edad, (Héctor) Herrera se fue a Estados Unidos, entonces, lo que le falta ahora a Gerardo Martino son los pistones, los dos que van y vienen, que generar, que te llegan”.

La clave de la debacle del Tata Martino con la selección mexicana

Luego de una primera etapa de buen rendimiento, la selección mexicana dirigida por Gerardo el Tata Martino vino a menos en forma de juego y en resultados. Ricardo La Volpe explicó por qué: "Martino no tiene el tiempo para trabajar otros sistemas. Yo hacía microciclos, lunes, martes y miércoles trabajaban conmigo, jueves y viernes se iban a sus clubes, con los jugadores del país. Hoy no existe eso, no se hace".