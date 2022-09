Momentos especiales vive Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados del Monterrey, al haber sido convocado por Gerardo el Tata Martino para los partidos de preparación que la selección mexicana jugará contra Perú y Colombia, a sabiendas que es uno de los cuatro centro delanteros citados y que uno de ellos quedará fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Rogelio Funes Mori quien ha sido criticado por exjugadores de la selección mexicana como Luis el Matador Hernández y Luis Roberto Alves Zague es consciente de que en el proceso clasificatorio al Mundial Qatar 2022 al Tri le hizo falta gol, pero confía en que lo recuperarán en el momento oportuno: "Las eliminatorias son difíciles, no sólo en Norte y Centroamérica, sino que en todo Sudamérica, en Europa, (como locales) los equipos se meten atrás, no es lo mismo cuando juegas en una sede una Copa América en Sudamérica o acá nosotros en una Copa Oro en la que los equipos no tienen nada que perder. Obviamente todos tuvimos esos problemas en general: la falta de gol, lesiones, viajes, covid; no hay escusas, tengo que mejorar en ese sentido, a mí me tocó hacer un gol, Raúl (Jiménez) fue el máximo con tres goles, pero ya nos sacamos un peso de encima, ya cumplimos el objetivo y seguramente con el correr del tiempo hasta llegar al Mundial vamos a estar mejor".

En entrevista para FIFA, Rogelio Funes Mori dio sus argumentos para ser uno de los tres centros delanteros que Gerardo el Tata Martino llevará a Qatar 2022 con la selección mexicana, comenzando por su constancia y eficacia con los Rayados del Monterrey, equipo del que es el máximo goleador histórico: "Lo que vengo haciendo hace seis o siete años aquí en Monterrey, poder destacarme de la mejor manera, poder llegar bien físicamente y mentalmente. En futbol ya he demostrado, pero obviamente me tengo que seguir demostrando a mí mismo, tengo que mejorar, tengo que seguir haciendo las cosas bien, pero ya he demostrado que puedo estar bien, puedo jugar bien, puedo ir al Mundial y va a depender de mí. Siempre prioricé la mentalidad, lo físico, ahora tratar de cambiar un poco mi físico a estar más fuerte, porque sé que en un Mundial enfrentas a selecciones muy fuertes y tienes que estar muy bien físicamente, ese ha sido un cambio para mí para llegar de la mejor manera".

En caso de ser convocado por la selección mexicana para la Copa del Mundo Qatar 2022, para Rogelio Funes Mori será especial el sábado 26 de noviembre cuando sea el partido contra Argentina en el estadio Lusail. El delantero comentó que desde el sorte "recibí muchos mensajes de amigos, familiares, obviamente tengo sentimientos encontrados, pero la verdad es que nos tocó un lindo grupo que tenemos y difícil. De la selección argentina todos sabemos que vienen muy bien con (Lionel) Scaloni, tienen al mejor jugador del mundo que es (Lionel) Messi, y es un desafío para nosotros afrontarlo de la mejor manera; pero sí hubo cargadas de mi hermano, fue un momento lindo". Sobre el enfrentamiento contra Robert Lewandowski el martes 22 de noviembre, Funes Mori comentó que el delantero de Polonia "Sin duda es uno de los mejores delanteros del mundo, como (Karim) Benzemá o (Robert) Lewandowski son mis referencias, son jugadores fuertes que defienden bien la pelota, hacen goles, juegan para el equipo, y eso es lo que yo trato de hacer siempre, entrar a la cancha y jugar bien con mis compañeros y el gol obviamente ya lo traemos en el cuerpo. Sabemos que son delanteros que en cualquier momento pueden hacer gol o pueden errar como cualquier delantero. Son delanteros muy buenos de los que siempre trato de ver sus movimientos, cómo están colocados dentro del área, a dónde van. (Robert) Lewandowski tiene un olfato goleador, en cualquier momento te retiene la pelota, se da vuelta y te revienta el arco".

Funes Mori sueña el quinto partido con México

Rogelio Funes Mori es consciente que la selección mexicana no ha llegado al quinto partido en cuartos de final desde el Mundial México 1986 y que desde Estados Unidos 1994 se ha quedado en octavos de final. "Es un paso importante, sabemos que México ha llegado hasta el cuarto partido y, sin duda, hay un buen plantel, buenos jugadores con mucho talento y lo podemos lograr. El que va al Mundial el sueño de cada uno es ir a levantar la Copa, como todos, sino para qué va uno al Mundial, todos tenemos ese sueño como jugadores, es difícil porque hay muchas selecciones fuertes, pero sabemos que podemos hacer un gran Mundial y primero estar confiado en nosotros para pasar a ese quinto partido que todo México quiere".