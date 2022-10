Los dos partidos de preparación que la selección mexicana jugó en la Fecha FIFA de septiembre contra Perú y Colombia revelaron a los que serían los primeros jugadores que serían descartados por el director técnico Gerardo el Tata Martino de la lista definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Más allá del triunfo contra Perú en el estadio Rose Bowl de Pasadena y de la derrota sufrida ante Colombia en el estadio Levi's de Santa Clara, quedaron en evidencia tres futbolistas que no participaron un solo minuto, situación que los convierte en los tres primeros candidatos a ser eliminados de la lista de 31 jugadores que Gerardo el Tata Martino presentó para esos dos partidos.

En el podcast Tiro Directo de Futvox, Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports, concluyó que "ya tenemos a los primeros cepillados del Tri: Johan Vásquez, Fernando el Nene Beltrán y Jesús Angulo no jugaron ni un minuto en los dos partidos de la selección mexicana en lo que fue la despedida del continente americano, antes de su partida a España y luego a Qatar".

Gustavo Mendoza puso esos tres nombres a consideración de su compañero Alejandro Blanco quien difirió en uno de los futbolistas: "Porque no jugaron ningún minuto sería la señal de que no van a ir. De estos que mencionas particularmente, me parece que no va a estar (Fernando) Beltrán y me parece que no va a estar (Jesús) Angulo. Yo creo que Johan Vásquez sí va".

Alejandro Blanco argumentó que si bien Johan Vásquez no jugó con la selección mexicana ante Perú y Colombia, sí es del grupo de jugadores que integran los habituales llamados del director técnico Gerardo el Tata Martino.