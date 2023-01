La Federación Mexicana de Futbol se encuentra en la búsqueda de un director técnico de garantías para la Selección Mexicana, con miras al proceso mundialista que inicia este año. Y uno de los principales candidatos es Ricardo Ferretti, quien ya estuvo en el Tri de manera interina.

El Tuca cuenta con una extraordinaria trayectoria en el futbol mexicano y actualmente está sin equipo, luego de culminar su etapa en el FC Juárez. Es por eso que el timonel brasileño se pronunció sobre la posibilidad de asumir nuevamente las riendas de la Selección Mexicana.

A Ferretti le propusieron varias veces asumir el cargo de manera definitiva, pero siempre rechazó la oferta debido a que tenía contrato con Tigres UANL. Al no existir ningún impedimento para dirigir al Tri, el Tuca se mostró dispuesto a comandar este proceso si le ofrecen el proyecto.

"Sí, yo estoy dispuesto. Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo", dijo Ferretti en diálogo con ESPN.

Pudo llegar a Pumas

Si bien Ferretti tiene prácticamente un año fuera de los banquillos de la Liga MX, el brasileño estuvo muy cerca de llegar a Pumas para el Torneo Clausura 2023. Sin embargo, no llegó a un acuerdo económico con la directiva y el elegido por los Auriazules terminó siendo Rafa Puente.