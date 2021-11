La Selección Mexicana sigue mal y de malas, y es que parece ser que no ha sido suficiente el doloroso descalabro que sufrieron ante su similar de Estados Unidos, situación que no mejora pues ahora tienen que lidiar con otro inconveniente si es que se quieren recuperar ante Canadá, pero el clima les está haciendo su peor jugada.

+++VER EN VIVO Y EN DIRECTO MÉXICO VS. CANADÁ+++

Y es que el equipo de Gerardo “Tata” Martino se tuvo que enfrentar a ciertos inconvenientes para viajar, pues no han podido reconocer la cancha donde se tiene presupuestado que disputarán su duelo que es parte de la Eliminatorio de CONCACAF, ya que se tuvieron que enfrentar a una fuerte nevada.

El Tri arribó a Indianapolis para comenzar su concentración, en donde a su arribo la temperatura de 3°C en este momento, mientras que en la víspera se encontraban a 1°C, situación que no se asemeja a los -9°C en los que se encuentra actualmente Edmonton, Canadá, por lo que esto podría afectar sobremanera al equipo azteca.

De acuerdo a ESPN, se reveló que México podría ser en riesgo de no disputar este encuentro, pues el clima no es el adecuado y a pesar de que viajan por la tarde, desconocen si en verdad podrán jugar, pues el riesgo de caída de nieve es alto, lo que complicaría mucho su desempeño, ya que la cancha a pesar de estar tapada no sería lo idóneo.