Este sábado, en el AT&T Stadium de Arlington, el seleccionado mexicano que conduce Gerardo Martino, con muchos futbolistas que están todavía a prueba para ganarse un lugar en el Mundial de Qatar, se impuso 2-1 a Nigeria con goles del argentino naturalizado Santiago Giménez y otro en contra de William Troost-Ekong; mientras que Cyriel Dessers descontó para los africanos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el estratega mostró haber quedado especialmente conforme con la producción de sus dirigidos durante los primeros 30 minutos de partido, remarcando incluso que llegaron a aproximarse al estilo que pretende demostrar en la Copa del Mundo.

"A mí los 90 minutos me gustaron porque cuando no controlamos tuvimos ambición y lo que mas me gustó fueron los primeros 30 minutos porque se reflejó lo que buscamos y espero que eso se sostenga más en el tiempo y tengamos más contundencia", señaló.

De las palabras del propio Martino se desprende que luego del triunfo ante Nigeria y antes de enfrentar el jueves a Uruguay la sensación que lo domina es de tranquilidad. "En ningún momento perdimos la idea de juego. Lo que pasa es que no teníamos continuidad, belleza, frescura. Hoy la tuvimos. Me deja tranquilo todo el partido", remarcó.

El modelo no se modifica

Si bien para muchos especialistas y entrenadores los modelos de juego no deben ser rigidos sino funcionales a lo que plantea el rival, Martino dijo que la intención es no modificar la idea que comenzó a pregonar en 2019 y que espera llegue en su punto de mayor consolidación al Mundial de Qatar.

“El modelo no se modifica, las formas tampoco y este es un equipo que creímos que debía jugar porque fueron los de más tiempo estuvieron con nosotros y Andrés fue uno de los primeros en llegar a Dallas y fueron los que estaban en perfectas condiciones”, expresó.