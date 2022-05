Aunque la demostración no fue convicente, la selección de México obtuvo un resultado positivo ante Nigeria en el primer partido de preparación de la serie de tres que tendrá en Estados Unidos y le dejó un buen sabor de boca al director técnico argentino Gerardo el Tata Martino.

"Me deja tranquilo todo el partido, tuvimos coraje y ambición, pero me gustó más cómo jugamos los primeros 30 minutos", dijo Gerardo el Tata Martino en la conferencia de prensa posterior al partido y consideró que pese a las dificultades de los partidos anteriores, sobre todo en la eliminatoria mundialista, "la idea del juego siempre ha estado reflejada, solo que no había tenido continuidad. Hoy nos asociamos, nos encontramos en los pases y presionamos bien, recuperamos cosas que no se estaban haciendo", pero subrayó que "debemos tener más contundencia con los rivales".

En sus conclusiones del partido, Gerardo el Tata Martino pidió no minimizar al rival porque presentó una alineación respetable, y también aseguró que su idea y estilo no van a variar: "el modelo de juego, independientemente de quién juega, no lo vamos a modificar, las formas y las intenciones no sufrirán cambios".

A nivel individual, Gerardo el Tata Martino enfocó en la labor de Santiago Giménez: "Más allá del gol, Santi Giménez demostró sus cualidades. Vemos un gran potencial en él y estamos contentos con lo que hace cada que viene a Selección. Es verdad que está más vinculado al futuro, pero nosotros estamos empecinados en que sea parte del presente".

Rodolfo Pizarro fue el hombre clave del Tri

Mientras hubo cuestionamientos para Gerardo el Tata Martino por no darle minutos a Marcelo Flores y sí a Rodolfo Pizarro, el seleccionador de México aprobó lo hecho por el jugador de Rayados de Monterrey: “Me pareció que Rodolfo fue el jugador clave,, él nos da ese desorden organizado que hace que el rival no lo encuentre y que nosotros lo usemos en entrelíneas y que nos desacomode a nosotros".